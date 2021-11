Keskkonnaministeerium kooskõlastas Eesti mereala planeeringu

«Tulemuseks on algse versiooniga võrreldes tasakaalustatum ja merekeskkonda arvestavam planeering, mistõttu võisime selle nüüd ilma märkusteta kooskõlastada,» ütles Mölder pressiteate vahendusel.

Minister lisas, et tänu rahandusministeeriumi leitud võimalusele teha enne tuuleparkide ehitamist mürauuringut, saab veenduda, kuidas mõjub nende ehitamine ning töös hoidmine kalade rändele ning kudealadele.

Samuti on kaitsealade kavandamine viidud mereala planeeringus looduskaitseseadusega kooskõlla nii, et loodust kaitstakse seal, kus esinevad kaitset vajavad loodusväärtused. Ka planeeringu vesiviljelusega seotud meetmed on nüüd teaduspõhised.