Eesti Pank: lähikuude hinnatõusu mõjutavad jätkuvalt energiahinnad

Püsikaupade, eelkõige autode ja koduelektroonika tootmisel on tekkinud tõrkeid, mis on põhjustanud kiire hinnatõusu. Tootmis- ja tarneraskused võivad kesta varem eeldatust kauem, mis paraku hoiavad hindu ka edaspidi tõususurve all. Euroopa riikide majanduse jaoks on probleem see, et rahvusvahelise tööjaotuse ja tõhususe parandamise eesmärgil toodetakse osad vahetarbekaubad Aasia riikides, kust neid on praegustes oludes raske hankida.