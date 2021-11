Lidli värbamiskampaania meelitas kohale konkurentide töötajad

«Huvi teistest suurematest jaekettidest on olnud üllatavalt suur,» ütles Lidli kommunikatsioonijuht Katrin Seppel. Tema sõnul on peamiste põhjustena toodud välja, et palk ja tasustamise põhimõtted on motiveerivad ja läbipaistvad, samuti iga-aastane garanteeritud palgatõus ning tervisekindlustus.