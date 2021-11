Enamik töötajaid sooviks pärast pandeemia lõppu paindlikke töövõimalusi

«Pärast pandeemiat on tööandjate peamine ülesanne mitte jätta märkamata uue olukorra nüansse – arvesse tuleb võtta, et kriisi ajal on paljud töötajad kogenud teistsugust töötamise võimalust ega näe oma töötamise tulevikku enam nii nagu varem,» sõnas EY partner Olesia Abramova.

Statistikaameti andmeil tõusis Eestis 2020. aastal kaugtöö tegijate arv märkimisväärselt võrreldes 2019. aastaga: kaugtööd tegi 2020. aasta lõpus üle 200 000 inimese, 2019. aastal aga 123 300.

Abramova kinnitusel näitavad uuringud, et kriisiaeg on tekitanud tööandjates ja töötajates eriarvamusi pandeemiajärgse töökeskkonna osas, eelkõige puudutab see arusaama kaugtöö, ärikultuuri ja tööviljakuse paindlikust käsitlusest.

«Kogu tõde kaugtöö ja kontoritöö vahel selgub alles kolmanda laine lõpus: ettevõtete jaoks on äärmiselt oluline leida mõistlik tasakaal ettevõtte eesmärkide ning töötajate vajaduste-soovide vahel. Ilmselgelt muutub töötajate hoidmine kaugtöö tingimustes üha raskemaks,» lisas Abramova.

Töötaja ja tööandja arusaamad ei ühti

Uuringu põhjal ilmestab töötajate ja tööandjate erinevaid arusaamu see, et 72% tööandjaid on seisukohal, et ettevõtte töökultuur on pandeemia ajal paranenud, kuid sellega nõustub vaid 48% töötajaid.

Ka leiab 82% tööandjatest, et tööviljakust saab praegu mõõta kaugteel, kuid töötajaist nõustub selle väitega vaid 67%. Veel tahab 51% tööandjaid vähendada ettevõtlusega seotud reiside hulka, kuid 66% töötajaid sooviks hoopis ärireiside taastamist.

EY uuring heidab pilgu ka võimalikele pandeemiajärgsetele töökeskkonna riskidele. 45% ettevõtjaid arvab, et üks suuremaid riske erinevate hübriid- ehk segatöö mudelite puhul on järgida õiglast suhtumist ja hinnangut nende töötajate suhtes, kellel on erinevad töötingimused – osa töötajaid peab töö spetsiifika tõttu töötama kontoris ja fikseeritud tööajal, ent teiste puhul on võimalik paindlik käsitlus. 43% ettevõtjaid tunneb rahutust töötajate uute paindlike töötingimuste säilitamise pärast.