E-kaubanduse käive kasvas aastaga 100 miljoni euro võrra

«Pandeemia on põhjalikult muutnud inimeste ostukäitumist, järjest rohkem eelistatakse turvalist e-ostlemist, paljud tootesegmendid on erakordselt jõuliselt esile tõusnud,» märkis Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät.

E-ostjate huvi on tema sõnul hüppeliselt suurenenud näiteks mööbli, elektroonika, sisustus- ja remondikaupade puhul, samuti tervise ja spordiga seonduvas. Toit, mis tegi möödunud aastal suure hüppe, on sel aastal kasvanud veel kaks korda.

Väät lisas, et kui viie aasta eest tehti pangakaarti kasutades 97% ostudest füüsilistes müügikohtades ja vaid 3% e-poodides, siis 2022. aastaks ületab e-kaubandus jaekaubanduse kogukäibest ilmselt juba 25% piiri.

«E-kaubandus moodustab siinsest jaekaubandusest juba praegu pea viiendiku, kasvades samas aasta võrdluses igas kuus 30-40%,» ütles Väät. «Emori e-kaubanduse trendiuuring näitab, et kui sel kevadel oli vähemalt kaks-kolm korda kuus e-ostlejate protsent 39%, siis nüüd on see juba üle 50%.»