Vana termomeeter võib auto võtme tuksi keerata

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletab külmade ilmade tulekul meelde, et lähitoimeseadmete akusid ja patareisid tuleb aeg-ajalt kontrollida ja vajadusel välja vahetada. Vastasel korral võivad seadmed hakata välja saatma häirivat signaali, mis segab teiste samal sagedusel toimivate seadmete tööd.

Rikkis seade hakkab segama teisi

Iga kuues häireteade on seotud lähitoimeseadmete tööga, kuid iga sellise häire lahendamine on suur töö- ja ajakulu. Seetõttu võib juhtuda, et ei mõnele elutähtsale häirele reageerimine kannatab.