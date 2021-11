OPEC+ otsustas suurendada toodangut mõõdukalt

WTI toornafta barrelihind kerkis läinud nädalal 85 dollarini, mis on kõrgeim tase alates 2014. aastast. USA president Joe Biden palus hiljutisel G20 tippkohtumisel, et OPEC paiskaks turule rohkem naftat.

«Investorite konsensus on, et OPEC+ tõrjub üleskutset toodangu suurendamise tempot tõsta, sest paljud selle liikmed tegutsevad juba oma tootmisvõimsuse piiril,» ütles Ricardo Evangelista ActivTrades'ist.

Kui varem on olnud tavaline, et OPEC-i riigid ületavad oma tootmiskvoote, on viimasel ajal enamus riike neist kinni pidanud või neile isegi alla jäänud. See võib osutada, et kartellil ei pruugi olla võimekust toodangu kiireks suurendamiseks lühiajalises plaanis.