Toidukarpidest võib saada uus taara

Pakendiringlus on Eestis praegu kuum teema, eriti toidusektoris. Kui veel aasta eest ei tundnud asja vastu huvi sisuliselt keegi, siis lühikese ajaga on siinsele turule tekkinud kolm ettevõtet, kes kõik ühel või teisel moel valmistoidu pakendamise probleemi lahendavad.

Kõige suuremalt on asja ette võtnud idufirma Ringo Eco, kes ­lubab Eestisse rajada laiaulatusliku toidupakendite korduskasutuse süsteemi. Platvormi mõte on, et kauplus või restoran müüb kliendile toitu sellises korduskasutavas pakendis, mille klient saab pärast tarbimist Ringo kogumiskasti tagastada. Selleks et ringmajanduse süsteem toimiks ja korduskasutatavaid pakendeid olmeprügisse ei loobitaks, on pakendile mõeldud 50-sendine pant, mille loovutamisel QR-koodiga tagasi saab.