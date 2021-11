Majanduse lühiuudised

T1 kaubanduskeskuse oksjon kukkus läbi

Ehkki eile lõppenud kaubanduskeskuse T1 Mall of Tallinn oksjonile registreerus neli ettevõtet, ei teinud ükski neist pakkumist, teatasid pankrotihaldurid Indrek Lepsoo ja Kristo Teder. Tegemist oli kaubanduskeskuse teise oksjoniga, keskuse alghind oli seekord 65 miljonit eurot. Esimesel oksjonil oli see 85 miljonit eurot. Pankrotihaldurid kuulutavad oksjoni kolmanda vooru välja eeldatavasti järgmisel nädalal. Pankrotihaldurite eesmärk on leida keskusele ostja nii kiiresti kui võimalik. Keskus on külastajatele avatud. PM