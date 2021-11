Fordi aktsia võttis üles kõrgemad tuurid

Viimase kiirenduse sai aktsia eelmisel nädalal, kui Ford teatas muljet avaldatavatest kolmanda kvartali majandustulemustest ja dividendide maksmise taastamisest ning märkis, et mikrokiipide defitsiit hakkab järele andma.

Fordi aktsia hind on alates eelmise aasta märtsist, kui maailma tabas koroonaviiruse pandeemia, pidevalt tõusnud ning alates eelmise aasta 1. oktoobrist, mil tegevjuhina asus ametisse Jim Farley, kes on teinud jõulisi samme elektriautode tootmise poole, on aktsia hind enam kui kahekordistunud.