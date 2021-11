Maailmas alanud nn rohepööre on põhjustanud liikumise elektriautode tootmise suunas. Tesla asutaja ja juht Elon Musk avastas võimaluse juba enam kui kümmekond aastat tagasi, tänu sellele on tema Tesla teiste ees suure edumaa saavutanud ja ettevõtte aktsia hind kerkinud taevastesse kõrgustesse. Ettevõtte väärtus on kasvanud 1,2 triljoni dollarini, mis tähendab, et Tesla on väärt sama palju kui suuruselt üheksa järgmist autotootjat kokku.