Konkurentidega võrreldes on Prisma ostukorv seegi kord kõige soodsam. Selveri e-poe hinnad on samuti eelmise kuuga võrreldes kerkinud. Mõnel pool on hinnad aga hoopis odavnenud. Nimelt Maxima, Rimi ja Coopi e-poe toidukorvid on eelmise kuuga võrreldes odavamad.