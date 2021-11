Saaremaa Piimatööstus kaotas mullu käibes ja süvendas kahjumit

Toorpiima varus ettevõtte mullu valdavalt Saaremaa, Hiiumaa ja Muhumaa piimatootjatelt, kes on ka piimaühistu liikmed, lisaks varuti esimesel poolaastal toorpiima veel Läänemaalt. Kokku varus ettevõte mullu toorpiima kokku enam kui 48 000 tonni, mis on ligi 2 protsenti vähem kui 2019. aastal ja mahepiima 2644 tonni, mis on võrreldes tunamullusega 7 protsenti vähem.