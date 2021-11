Eestlaste elastustaseme tõus lubab luksusbrändil jõudsalt laieneda

Tartus Tasku keskuses avati uus senisest suurem kauplus ning märtsis laienetakse Ülemiste Keskusesse.

GANT sisenes Eesti turule küllaltki keerulisel ajal – esimene esinduspood Tallinnas avati 2007. aastal Rotermanni kvartalis ning 2008. sügisel avati pood Tartus toona värskelt avatud Tasku keskuses. «2008. aastal alanud majanduskriisi tõttu olid esimesed aastad ülimalt keerulised eriti arvestades, et oma hinnatasemelt kuulus GANT toona siiski kallimasse segmenti. Küll oleme aastatega suutnud üles ehitada tugeva püsikliendibaasi, mille pinnalt saamegi täna ettevaatlikult laieneda,» ütles GANT esinduskaupluste juhataja Julius Nurmoja.

Vastupidiselt esialgu kardetule ei ole koroonakriisi negatiivne mõju olnud märkimisväärne. Nurmoja sõnul oli kõige keerulisem just esimesest koroonalainest tingitud kaupluste sulgemine, sest kaubamärgi poolt seatud reeglite tõttu ei ole kohalikel esinduspoodidel lubatud oma eraldiseisvat veebikauplust avada. Esimesele pandeemialainele järgnenud suvi tõi aga inimesed füüsilisse poodi tagasi ning müügid taastusid kiiresti. «Meie klient on eelkõige kohalik inimene, mistõttu pole ka turistide vähenemine meie käivet liigselt mõjutanud. Pigem on kohalik klientuur selle kompenseerinud, sest reisitakse vähem ning inimesed siiralt tahavad toetada kohalikku kaupmeest,» selgitab Nurmoja.

Kuigi mitmed rahvusvahelised e-poed tungivad järjest agressiivsemalt turule, on Nurmoja siiski veendunud, et rõivapoed tühjaks ei jää. «Fakt on see, et inimesed tahavad riideid kohapeal selge proovida ja võrrelda ning päeva lõpuks pole pakiautomaatide vahet jooksmine ning pakkide edasi-tagasi saatmine mugavam või praktilisem, kui poes kohapeal erinevate toodete proovimine. Inimesed otsivad sageli soovitusi ja nõuandeid kogenud teenindajatelt, kes brändi ja kollektsiooni detailideni tunnevad. Ei osteta ainult toodet vaid emotsiooni,» rõhutas Nurmoja. Tööjõu mõttes sageli keerulises teenindussektoris on GANT tõepoolest erand, sest Tallinna ja Tartu poodide personali keskmine tööstaaž on 6 aastat.

GANT kauplus Tartus. FOTO: Erakogu.

Pärast pea 15 aastat turul tegutsemist julgustab ambitsioonikale laienemisele eeskätt asjaolu, et kaubamärk on oma hinnaklassilt inimestele järjest taskukohasem. «Soomes on GANT alati olnud n-ö kõrgem-keskmine hinnaklass, millel on väga kindel ja nõudlik klientuur. Eestis olemegi täna pisut hädas aastate jooksul kinnistunud mainega, et GANT on luksuskaup. Võrreldes 2007. aastaga on keskmine palk Eestis tänaseks pea kahekordistunud, kuid meie toodete hinnatõus on võrreldes sellega olematu. Võime öelda, et oleme Soomele järele jõudmas,» rõhutab Nurmoja, kelle sõnul otsustati just seetõttu lisaks Tallinna vanalinna serval asuvale esinduspoele avada pood Ülemiste Keskuses, et kõnetada laiemat klientuuri, kes vanalinna butiiki ei pruugi sattuda.

Nurmoja hinnangul on kvaliteetkaubamärkide oluliseks eeliseks tarbijate muutunud mentaliteet. «Inimesed mõtlevad rohkem oma tarbimisharjumuste ja selle ökoloogilisele jalajäljele, mistõttu ollaksegi valmis küll odava ent väga lühikese elueaga toodete asemel ostma pigem kallimat, aga kvaliteetsemat kaupa, mis kestab mitu hooaega. Sealjuures pööratakse palju tähelepanu ka sellele, mis materjale on rõivaste tootmisel kasutatud ning kus on need valminud,» ütleb Nurmoja.