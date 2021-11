Eesti koroonaviiruse testimise rekordit hoiab 25-aastane mees

Talle järgnevad kaks alla 40-aastast meest, kes on mõlemad andnud 56 koroonaviiruse proovi, ütles Synlabi avaliku testimise kommunikatsioonijuht Gerly Kedelauk.

Kedelaugi sõnul võib enam teste teinud isikute testimiskohti analüüsides järeldada, et need inimesed on valdavalt testinud end seoses tööalase reisimisega.