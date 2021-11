Andreas Laane lahkub Alexela grupi juhatuse esimehe kohalt

Ta lisas, et seitsme tööaasta jooksul on palju tehtud ja nii Alexela ettevõttena kui ta ise on jõudnud uude etappi. Kasvuväljavaade püsib tema hinnangul Alexelal endiselt tugev, ent seda rahulikumas vormis.

«Arvestades, et kätte on jõudnud uus rahulikum orgaaniline kasvuetapp olen otsustanud võtta vastu uue väljakutse väljaspool Alexelat,» selgitas ta.

Alexela suuromanik ja nõukogu esimees Heiti Hääl ütles, et tal on Laane lahkumisest kahju, kuid heameel sellest, et ta jääb nii AS Alexela kui ka grupi nõukogu tasemel ettevõttesse.