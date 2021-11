Tallinna lennujaama reisijate arv oli oktoobris koroonaaja suurim

«On hea meel näha, et inimesed jätkuvalt soovivad reisida, uusi kohti avastada ning positiivseid emotsioone koguda. Lennujaamas tunneme selle üle vaid rõõmu ning jätkame tööd selle nimel, et pakkuda reisijatele aastaringselt mitmekesist lennuplaani ning suurepärasel tasemel teenindust,» ütles ta pressiteate vahendusel.

«Meil on hea meel ka selle üle, et reisijate teadlikkus erinevate ennetus- ja ohutusmeetmete osas on tõusnud ning reegleid järgitakse aina rohkem, sealhulgas on paranenud ka maski kandmine reisiterminalis,» lausus Pärgmäe.