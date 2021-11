Riik palub Eesti Energial elektriarvetega oodata

Meetme rakendamiseks vajaliku majandus- ja taristuministri määruse vastu võtmine ja avalikustamine on Pentus-Rosimannuse sõnul lõppjärgus, kuid vajab ministeeriumil veel mõned päevad aega. Eelduslikult võetakse määrus vastu novembri teise nädala jooksul, märkis minister kirjas Eesti Energia juhile ja nõukogu esimehele.

Kui ettevõte arved siiski enne määruse jõustumist väljastab, palub minister need väljastada selliselt, et need kajastavad välja saadetaval arvel 50-protsendist soodustust, mis saab hiljem määruse alusel kehtestatava meetme raames võrguettevõtjale kompenseeritud.