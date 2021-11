Inimesed võtavad väikelaenu järjest rohkem

Kõige sagedamini võetakse väikelaenu, et osta auto või teha kodus remonti, selgub SEB korraldatud uuringust. Üldiselt suhtutakse aga laenamisse ettevaatlikult – ligikaudu pooled küsitletutest Eestis, Lätis ja Leedus ei ole võtnud üle 1000-eurost väikelaenu.

Valdavalt on Eesti inimesed väikelaenu võtnud vaid ühe korra (42 protsenti). Kogenud laenajaid ehk neid, kes on võtnud rohkem kui 1000-eurost laenu enam kui kolm korda, oli vaid 12 protsenti vastanutest. Teistes Balti riikides olid need osakaalud ligikaudu samad. Enam kui 10 000-eurone väikelaen oli Lätis viiel protsendil ja Leedus neljal protsendil vastanutest. Seevastu sama suur laen oli igal kümnendal eestimaalasel.