Eestit ähvardab kahe eurodirektiivi täitmata jätmise eest kopsakas trahv

Euroopa Komisjoni teatel on Eesti viivitanud elektroonilise side seadustiku direktiivi ja audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi muudatuse ülevõtmisega. Direktiivide ülevõtmise tähtpäev oli möödunud aasta 21. detsembril ja 19. septembril, vahendas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Eesti selgitas komisjonile, et direktiivide ülevõtmiseks vajalikud seaduseelnõud on esitatud riigikogule ning et elektroonilise side direktiivi seadus jõustub eeldatavasti tänavu detsembris, audiovisuaalmeedia teenuste seadus tuleva aasta esimeses kvartalis.