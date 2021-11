Rohepoliitika ekspertrühma juht: lähema 10 aasta jooksul tuumajaama ei tule

Helistasid peaministrit nõustavad inimesed ja uurisid, kas ma ei tea kedagi, kes võiks sellist komisjoni juhtida või äkki võiksin ma hoopis ise seda teha. See oli pakkumine, millele ei saanud ei öelda. Isegi kui on teada, et sellega kaasneb palju vastuolulisi ootusi ja ajaraamid meie tegevusele on väga väikesed. Seda lihtsalt tuleb teha. Sama tunne oli kõikidel inimestel, keda ma sinna eksperdirühma kutsusin. Kõik ohkasid, et kurat küll, kõigega on nii kiire, aga see on nii oluline, et tuleb panustada, tuleb aidata.