Energialt käibemaksu langetamine seisab Reformierakonna taga

Aab selgitas, et kui näiteks võrguteenuse tasu kompenseerimine on hõlpsasti rakendatav, siis käibemaksu langetamine võtab aega mitu kuud. «Kõigepealt tuleb see seadus läbi menetleda, siis tuleb vastavad infotehnoloogia lahendused teha – mitte ainult riigil, vaid ka ettevõtjal ja nii edasi. See oleks kindlasti võtnud kaks-kolm kuud aega,» rääkis minister.