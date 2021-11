Konkurentsiamet: gaasitarbmine Eestis on jätkuvalt langustrendis

Viimaste aastate jooksul on langus siiski stabiliseerunud: 2020.aastal langes tarbimine veidi vähem kui 300 gigavatt-tunni võrra ehk 6,2 protsenti. 2019. aastal langes tarbimine 8,9 protsenti, märkis amet aruandes.

Aastate lõikes on maagaasi osakaal Eesti energiabilansis olnud valdavalt samas suurusjärgus, 8–9 protsendi vahemikus. Statistikaameti kõige uuemate saadaolevate andmete järgi oli maagaasi osakaal aastal 2019 kogu energiabilansist 8,5 protsenti.

2020. aasta seisuga on maagaasi tarbijate arvuks Eesti jaeturul 57 493 klienti, kellest 44 536 on kodutarbijad. Aastaga kasvas klientide arv jaeturul 1,13 protsenti.

Suur muutus toimus aga kodutarbijate ja mittekodutarbijate osakaalus kogu tarbijate arvus. Kodutarbijate osa 2020. aasta lõikes on vähenenud ligi 8 protsenti võrreldes 2019. aasta kodutarbijate arvuga ning nende tarbimise maht on vähenenud 44 protsenti. Samas mittekodutarbijate osakaal on suurenenud 53 protsenti kuid maht on suurenenud vaid 0,67 protsenti.

Eesti ja Läti ühises bilansitsoonis on 2020. aasta seisuga registreeritud 38 hulgimüügiettevõtet, neist 8 turuosalist on lepingu sõlminud Elering AS-iga ja 30 turuosalist Conexus Baltic Gridiga. Gaasi hulgimüügiturul on endiselt Eestis suurimat tarnemahtu omavaks ettevõtteks Eesti Gaas AS, kelle osakaal kogu tarnemahtudest aastal 2020 oli 56,85 protsenti.

Konkurentsi mõttes on olukord turul viimasel aasal aga ameti hinnangul paranenud ning suurima tarnija osakaal on viimase aasta jooksul langenud 8,3 protsendi võrra. Suuruselt teine bilansihaldur oli möödunud aastal 18,4-protsendise osakaaluga Eesti Energia.

Konkurentsiameti seisukohast on konkurents ka Eesti maagaasi jaeturul olemas ning iga aastaga üha paranemas. Seda kinnitab ka asjaolu, et seni suurima turuosalise osakaal jaeturul on vähenemas. Sellest hoolimata aga eelistab valdav osa turust ameti sõnul just domineerivat ettevõtet, kuna viimane on konkurentsiga hästi kohanenud ja saab enamikel juhtudel pakkuda oma klientidele head hinda, mistõttu puudub tarbijatel motivatsioon gaasimüüjat vahetada.

Varustuskindluse seisukohast tehniliste võimsuse puudujääki gaasi importimisel Eestis ei esine ja gaasivõrk tagab ka senisest suurema nõudluse korral vajaliku läbilaskevõimsuse, märgib amet. Peale kompressorjaamade töösse võtmist ja teiste regionaalsete arendusprojektide valmimisel saavutab Balticconnector oma maksimaalse tehnilise võimsuse ning tõstab regionaalset ja Eesti gaasisüsteemi tehnilist varustuskindluse taset veelgi.