Madis Müller avaldas Euroopa Keskpanga ees seisva peamise küsimuse

Intressmäärade tõstmine tuleb kõne alla, kui keskpank näeb, et hinnatõus on jõudnud püsivalt 2 protsendini. «Praegu me selles olukorras ei ole,» ütles Müller finantsstabiilsuse ülevaadet tutvustaval pressikonverentsil küsimustele vastates.

Praegused hinnatõusu kiirendanud tegurid on Mülleri sõnul oma loomult ajutised ning seotud energiahindade kiire tõusu ning tarneraskustega seotud erinavate kaupade hinnatõusuga. Põhiküsimus on, kui ajutiseks need tegurid osutuvad või muutuvad neist mõned püsivateks. Olgu näiteks läbi selle, et palgatõusud saavd olema prognoositust kiiremad.