Eesti Pank: on oht, et inimesed ei suuda oma laene tulevikus tagasi maksta

Eesti Pank tõdeb, et suur ostuhuvi ja kiiresti kasvavad kinnisvarahinnad suurendavad inimeste võlakoormust ja osa inimesi võib laenude tagasimaksmisel raskustesse sattuda, kui laenuintressid tulevikus tõusevad.

Põhiliseks Eesti finantsstabiilsuse riskikohaks ongi Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja Jaak Tõrsi sõnul väga kõrge elukondliku kinnisvara turuaktiivsus ehk eluasemete turul käiv vilgas tegevus, mis on kestnud juba viimased poolteist aastat ning toonud kaasa kiire hinnatõusu. «See on huvitav fenomen kriisi tingimustes, kus inimeste huvi soetada uut eluaset on suhteliselt kõrge,» lausus Tõrs. Põhjuseks on asjaolu, et inimeste sissetulekud ei ole kriisis valdavalt vähenenud, vastupidi, suurema osa inimeste sissetulekud on kriisis suurenenud ning inimeste kindlustunne on hea.

Eesti Panga presidendi Madis Mülleri sõnul tuleb aga eluasemelaenu võttes alati teadvustada, et tegemist on pikaajalise kohustusega ja kui täna on intressimäärad madalad, peaks arvestama, et need võivad tulevikus tõusta, ning hindama, et ka siis suudetakse laenumaksetega hakkama saada.

Kodulaenu kaks rusikareeglit

Mülleri sõnul on eluasemeturul praegu ostuhuvi väga suur ja see võib tekitada tunde, et otsus tuleb teha jooksu pealt. «Kodulaen on suur rahaline kohustus ja ma soovitaks lähtuda kahest rusikareeglist. Esiteks, kas suudan laenu tagasi maksta ka siis, kui laenuintress praegusega võrreldes näiteks kahekordistub? Teiseks, kas olen mustadeks päevadeks varunud raha, millega saaksin umbes kuus kuud hakkama?». Vastused sellistele kontrollküsimustele tasuks Mülleri sõnul oma panga abiga läbi mõelda, et uus ja parem eluase ei tooks tulevikus kaasa rahalisi probleeme.

Kas kinnisvarahinnad on üle hinnatud?

Keskpank üritab hinnata ja majanduslikult põhjendada, milline võiks olla kinnisvara hinnakasv. Kui ehitada uusi eluasemeid, siis peaks see Tõrsi sõnul hinnakasvu pidurdama, sest pakkumine turul suureneb. Nii selgub keskpanga analüüsist, et tegelik kinnisvara hinnatõus on olnud keskpanga hinnatavast suurem. «Kinnisavarahinnad on olnud 10 protsendi ümber ülehinnatud,» lausus Tõrs.

Tõrs tõdes, et pärast suurt majanduskriisi ei ole sellist kinnisvarahindade kasvu nähtud. Ning nüüd ongi küsimus, kas inimesed hindavad piisavalt oma riski ega võta ülejõu käivaid laene. Et laenuandmist ja võtmist ohjata on keskpank Tõrsi sõnul eelmise kriisi õppetunnina juurutanud piiranguid.

Nii võib laenu anda kuni 85 protsendi ulatuses laenu tagatiseks oleva kinnisvara väärtusest ja laenumaksed ei tohiks ületada 50 protsenti laenuvõtja sissetulekust.

«See peaks andma kindlust, et ei võetaks ülejõu käivaid laene,» lausus Tõrs.

Varem on keskpangale tõsist muret teinud KredExi käenduse massiline kasutamine. Nüüd tunnustab Eesti Pank valitsuse otsust senisest täpsemini sihtida, kellele riik annab KredExi käenduse abil tuge kinnisvara ostmisel.

Kui aga kinnisvarahinnad ja sellega koos ka inimeste võlakoormus peaksid väga kiiresti kasvama hakkama, on Eesti Pank valmis karmistama eluasemelaenude andmise nõudeid.