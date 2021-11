Lüganuse vald otsib VKG tehase eriplaneeringu koostajat

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise eesmärk on olulise ruumilise mõjuga ehitiste jaoks parima võimaliku asukoha valiku menetluse läbiviimine ja biotoodete tootmiskompleksi rajamise detailse lahenduse väljatöötamine, selgub hanketeatest.

Kehtivas ja koostamisel olevas üldplaneeringus ei ole käsitletud olulise ruumilise mõjuga ehitiste asukohti ega rajamistingimusi. Arendaja on veendunud, et Lüganuse valla territooriumil võiks olla biotoodete tootmiskompleksi jaoks olemas vähemalt kaks alternatiivset asukohta.

Seejuures peab arvestama, et biotoodete tootmiskompleksi rajamiseks vajalik maa-ala suurus on ligikaudu 160 hektarit.

Koostöös ekspertide, kohaliku omavalitsuse ja VKG esindajatega on planeerimisprotsessi käigus kavas välja selgitada olemasolevad asjakohased uuringud ja kasutada neid biotoodete tootmiskompleksi planeerimisel mõjude hindamise olulise referentsmaterjalina.

Toodeteks on lahustuv tselluloos, tselluloos, tallõli, taastuvenergia, bioväetis ja kasvuparendajad. Lõpptoodanguks on tekstiilitööstusele erinevate kangaste tooraine. Lisaks võimaldab biotoodete kompleksi arendamine toota nii biokütuseid kui ka erikeemia tootegruppe – plastifikaatorid, sideained, fenoolid, polüestrid, hüdrogeelid ja antioksüdandid.

Biotoodete tootmiskompleksi protsessi aastane tehnoloogiline veevajadus on 12,5 miljonit kuupmeetrit aastas. Ojamaa kaevandusvee kasutamise alternatiiviks on merevee kasutamine. Merevee kasutamine tähendaks ühendustorustiku ja magestamiskompleksi rajamist.

Parimaks lahenduseks on eeluuringus peetud Ojamaa kaevandusest väljapumbatava vee kasutamist, kuna selle kvaliteet vastab nõutava tehnoloogilise vee kvaliteedile ega vaja olulist eeltöötlust nagu seda oleks vaja merevee puhul.

Lisaks on kavas rajada oma reoveepuhasti, kuna tootmise käigus tekkiv ja töödeldav reoveemaht on sarnases suurusjärgus kui OÜ Järve Biopuhastusel. Muu hulgas on kompleksi vaja rajada heitvee ärajuhtimissüsteem, mille kaudu juhitakse puhastatud vesi tagasi süvamere kollektori kaudu Soome lahte.