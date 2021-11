Autorendi hinnad on vaikselt tõusma hakanud

«Tänaseks on inimesed uut elukorraldust arvesse võttes hakanud taas reisima, mis on toonud kaasa ka nõudluse kasvu rendiautode vastu. See omakorda viib hinnad tagasi vähemalt pandeemia eelsele tasemele ja kui praegu meie selle aasta oktoobri hindu võrrelda eelmise aasta oktoobriga, siis kindlasti tõus on märgata,» märkis Autolevi asutaja Tauri Kärson.

«Eks nad natuke ikka lähevad kallimaks. Hinnatõus on olnud mõistuse piires, see on nii igal aastal,» tõdes Silver Savik ABC Rent Eesti autopargihaldur.

Kõige odavamate rendiautode hinnad algavad 10 eurost päev, aga kohalikud autojuhid neid väga ei himusta ja tahetakse midagi viisakamat. Eesti inimesed tahavad rentida pigem autosid, mis jäävad hinnavahemikku 20-40 eurot. «Autolevis on just kasvanud kallima otsa sõidukite vastu huvi, mis maksavad 30 eurot või rohkem päev,» tõdes Kärson. Samas hinnaklassis on ka ABC Rendi sõidukid.