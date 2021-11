Õliühing: riigi võimuses on pakkuda kütusehinnale leevendust

Ühingu tegevjuht Mart Raamat ütleb, et ühing on riigiga juba pikalt sellel teemal diskuteerinud. «Tegelikult on kütusesektor mitu aastat selgitanud, et keskkonnaministeeriumi praegune regulatsioon paneb meie mootoribensiini tarbijad naaberriikidega võrreldes halvemasse seisu ja toob kevadel kaasa kallimad kütusehinnad. Seni pole asjaga seotud ministrid kahjuks teemasse tõsiselt süvenenud,» märkis Raamat.

Eesti toob kallima kütuse välja kuu aega varem

Ministeeriumilt oodatakse kiiret tegutsemist

«Keskkonnaagentuur on hinnanud, et suvise mootoribensiini müügi alguse nihutamine kuu võrra hilisemaks suurendab orgaaniliste ühendite emissiooni Eestis 0,057 protsenti. See hind, mida meie mootoribensiini tarbijad peavad igal kevadel maksma praktiliselt olematu heitkoguste suurenemise eest, ei ole absoluutselt proportsionaalne,» oli õliühingu juht regulatsiooni suhtes kriitiline.

Raamat on skeptiline, et see muudatus toetust leiab. «Tõesti – see diskussioon on juba aastaid kestnud ja ministeeriumid on seni üles näidanud äärmist passiivsust. Siiski usun, et iga kütusetarbija ootab riigilt selget põhjendust, et miks me tahame kunstlikult ja põhjendamatult kergitada oma inimeste kulutusi transpordikütustele.»