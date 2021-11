Ratas: energiahindade mõju leevendamiseks tuleks käibemaksu langetada

«Kolmanda sammuna näen jätkuvalt ajutist käibemaksu langetamist toasoojale, elektrile ja gaasile,» ütles Ratas BNS-ile. «Selle tegemiseks on vaja kõigepealt saavutada kokkulepe koalitsioonis,» lisas ta.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles oktoobri keskpaigas ERR-ile, et valitsus on käibemaksu langetamise ettepanekut arutanud, aga kuigi energia käibemaksu langetamine oleks administreerimise poolest lihtne, siis võtaks see seadusandlikult rohkem aega.