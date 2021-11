Uuring: Covidi-kriis tekitas töötajates muremõtteid ja hirmu

Vaimse häirega diagnoositud töötajate arv on aastaga kasvanud 5% võrra, lisaks tõi veerand töötajatest välja, et koroonakriis on nende vaimsele tervisele negatiivset mõju avaldanud. Covid-19 kriis on inimestes tekitanud eelkõige muremõtteid ja hirmu - piirangud ja teadmatus tuleviku ees on kolmandikul töötajatest põhjustanud ärevust.

Polariseeriv on ka vaktsineerimise teema: 18% töötajatest tõi välja, et vaktsineerimata töökaaslased panevad neid muretsema oma turvalisuse pärast. Pea sama palju töötajaid kardab, et tööandja survestab neid vaktsineerima. Positiivsena leiab enamik töötajaid, et tööandja propageerib turvalist töökeskkonda.

«Uuringust jääb kõlama suur murefoon,» räägib CV-Online’i turundusjuht Karla Oder. «Kuigi muretsemine töökoha säilimise pärast on aastaga langenud, tekitab töötajates muret vaktsineerimine, samuti tuntakse ohtu võimaluse pärast nakatuda tööle sõites või tööl koroonaviirusesse.»

Kodukontorist töötades vähendatakse kontakte ja see on nakkuste piiramiseks soovitatav töötamise viis. Samal ajal isoleerib kaugtöö töötaja kolleegidest - väheneb vahetu suhtlus töökaaslastega, arutelud ning tööülesandeid täidetakse pigem üksi.

20% töötajatest leidis, et pidev kodukontorist töötamine Covid-19 kriisi ajal pani neid end tundma üksikuna ja nad tundsid puudust kolleegidega suhtlemisest. Samuti on töötajate stressi allikaks distantsõppel lapsed, kelle tõttu on töö tegemine raskendatud.