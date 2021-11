Pensionide, toetuse ja hüvitiste kojukanne muutub soodsamaks

«Kindlasti on meie klientide jaoks hea uudis see, et pensionide ja sotsiaaltoetuste ühe kojukande hind muutub 1,40 eurot soodsamaks. Kui täna tuleb pensioni koju toomise eest maksta 8,10, siis järgmise aasta 1. veebruarist maksab koju toomine 6,70 eurot,» rääkis Maslova pressiteates.

Pensionide, toetuste ja hüvitiste väljamakseperiood jääb samaks ja see on 5.-12. kuupäevani.«Osade klientide jaoks võib küll muutuda senine koju toomise kuupäev, aga nende inimestega, võtab teenuseosutaja eraldi ühendust ning täpsustab uue kuupäeva,» lisas Maslova.

«Hansabil on äärmiselt hea meel, et sotsiaalkindlustusamet on valinud meid koos Viking Securityga enda partneriks, et pakkuda turvalist ja kvaliteetset toetuste ning hüvitiste kojukandeteenust kõikidele oma klientidele,» kommenteeris AS Hansabi teenindusdirektor Kaarel Ajaots. Alates oktoobrist pakub Hansab sarnast kojukandeteenust ka töötukassa klientidele.