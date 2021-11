Suunamuutus: Eesti Energia seab rõhu kemikaalide tootmisele

Eesti Energia juhatuse liikme Margus Valsi sõnul tundus kuni üsna hiljutise ajani, et vedelkütuste tootmine põlevkivist oli kõige parem viis, kuidas seda rahvuslikku rikkust rakendada. «Meie strateegiamuudatus sellel aastal näeb ette, et plaanime hakata põlevkivist tootma mitte vedelkütuseid, vaid kemikaale,» ütleb ta.

Viimased nimelt on märksa suurema väärtusega tooted. Kui vedelkütuste tonn maksab 400 eurot, siis kemikaalidel umbes kaks korda enam. Nii ei saagi öelda, et strateegiamuudatus oleks tingitud vaid kliimapoliitika nõuetest, kuigi need ilmselt kiirendasid seda.