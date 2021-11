Elroni rongid sattusid raudteeremondi tõttu tupikusse

«Tänahommikused hilinemised olid seotud Balti jaamas toimuvate suurte töödega, kus väljavahetamisel on terve liiklusjuhtimise süsteem. Hilinemise tingis asjaolu, et Balti jaamas mindi alates tänasest üle ajutisele liikluse käsitsi juhtimisele. Kuna täna oli esimene päev, siis tuli mängu ka inimlik faktor,» selgitas Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monica Lilles.

Elronile, kes pidi niigi tänasest läänesuunalist rongiliiklust hõrendama, olukord ei meeldi. «Me ikkagi eeldame, et kui meil on graafik, siis saame ka selle järgi sõita. Täna oli tõesti probleeme, loodame, et homme ei ole. Kui neil on pikemaajalised mured, siis ma eeldan, et Eesti Raudtee poleks pidanud sellist sõidugraafikut kinnitama,» kommenteeris Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo Postimehele.