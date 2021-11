Nyxair: Nordica ei täida oma eesmärki

«Kui riik asutas Nordica, siis oli selle eesmärk tagada Eestile strateegilised lennuühendused Euroopaga. Nii vähemalt seda põhjendati, kuigi juba siis tundus see arusaamatu, kuna just oli Estonian Airiga juhtunu tõestanud, et konkurents on tugev ja suuremate, tugevamate lennuettevõtetega ei suudeta Tallinnast lendamisel konkureerida,» rääkis Ojamets BNS-ile.

Nyxair juhi sõnul on rahvuslikud lennufirmad rahvuslikud uhkused ning sellistel emotsioonidel tuginevat lennufirmat tema arvates tänapäeval iga hinna eest hoida ei ole maksumaksja huvides. Riiklikud lennufirmad toimivad Ojametsa sõnul edukalt siis, kui neil on oma koduriigis sõlmjaamasüsteem, kust reisijad saavad edasi lennata paljudesse erinevatesse sihtkohtadesse.

«Meil seda ei ole. Hommikused Helsinki ja Riia lennud Tallinnast on valdavalt täis ja seda mitte ainult sellepärast, et inimesed tahaks meie naaberriike külastada. Eestlased võiksid riiklikku lennundusse suhtuda oluliselt praktilisemalt. Eriti, kui nüüd on Erki Urva avalikult välja öeldud, et nõudlus ei ole veel piisav, et kasumlikult Tallinnast opereerida. Minister Taavi Aas on samas kinnitanud, et riik Nordicale uute liinide avamiseks survet avaldama ei hakka,» tõdes Ojamets.

Seega lähtub tema sõnul Eesti rahvuslik lennufirma ainult turunõudlusest sõltumata sellest, kui palju on sinna maksumaksja raha sisse pandud. «See omakorda tähendab, et nad ei hakka Tallinnast lendama, sest kui on nõudlust, siis lendavad ka teised lennuettevõtted ja selle põhjendusega Nordica omalajal Tallinnast lennud ka lõpetas,» nentis Nyxairi juht

«Kuidas see ühtib algse eesmärgiga? Kuidas on saanud eesmärgist strateegiliste lennuühenduste loomise vajadustest hoopis alltöövõtud teiste riikide lennuettevõtetele? Samas, erakapitalil Eesti lennuettevõtted, konkureerivad samadele töödele, ainult vahega, et nende tegevuse säilitamiseks ei ole riik neile omapoolt abi osutanud,» küsib Ojamets.

Mis puudutab riikliku lennufirma võimalikku hilisemat erastamist, siis peale kõikide äririskide maksumaksja poolset kandmist, võib Ojametsa sõnul olla võimalik toimiv ettevõte erastada. «Üldteada on fakt, et kõige kulukam on lennuettevõtte alustamine ja selle kasumlikuks muutmine, mis saaks olla parem, kui kõige suuremad riskid saab võetud maksumaksja rahadega,» lausus ta.

Valitsus andis oktoobris majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile heakskiidu alustada ettevalmistusi uue lennunduskontserni loomiseks, mis ühendab Nordica, Regional Jeti ja Transpordi Varahalduse ühe katuse alla; pikas plaanis loob see eelduse tekkiva grupi erastamiseks.

Eesti lennufirma Nyxair müügitulu kasvas mullu aastavõrdluses ligi 2,8 korda 5,4 miljoni euroni; samal ajal jõudis ettevõte tunamullusest 208 700-eurosest puhaskahjumist 157 800 euroga kasumisse.