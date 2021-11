Vanad asjad saab poodi tagasi viia

«Uuskasutuskapp Rocca al Mare keskuses on hea võimalus asjade uuele ringile andmiseks Haabersti linnaosas, kus Uuskasutuskeskusel ei ole ühtki kauplust,» ütles Uuskasutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu ja lisas, et ka Kristiines muutub nüüd asjade uuesti kasutusse suunamine senisest lihtsamaks.

«Soovime anda panuse sellesse, et inimesed enne uute asjade ostmist annaksid ka oma tarbetuks muutunud asjadele uue elu ning säästaksid keskkonda. Mõlemas keskuses on kapid parkla lähedal, seega on mugav tuua ka suuremas koguses asju äraandmiseks,» kommenteerib Kristiine ja Rocca al Mare keskuse juht Kristjan Maaroos.