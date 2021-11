«Veekeetjat pole mõtet parandada, sest uut osta on nii palju odavam,» tõdes Jirí Krejcí, kes keldris katkisi asju ja maailma parandab. «Keegi on seda tootnud ja mina olen seda aasta kasutanud. Seal on 7 erinevat sorti plastmassi, alumiiniumit, vaske ja see kõik on kokku pandud nii, et keegi ei saa seda lahti võtta ja parandada. Võib-olla vase saab veel kätte aga kõige muu lahti võtmine ja sorteerimine on pea võimatu,» märkis ta. Kuna uu keetja saab osta 15 euro eest ei hakka mitte keegi sellega kunagi vaeva nägema. Ei päästa ka see, kui veekeetja osta 100 euro eest, sest seegi ei pruugi kauem vastu pidada.