Legendaarse Läti kosmeetikafirma tooted jõudsid tagasi Eesti turule

Pankrotistunud firma tegutseb uute omanike juhtimisel uue või õigemini vana nime all: H.A Brieger. Ning uuenenud tooteportfell kasvanud vaid aastaga enam kui 50 ilu- ja hooldustooteni.

«Meie tooted valmivad 90–95% ulatuses looduslikest koostisosadest ja suurtootjana saame pakkuda kvaliteetseid tooteid taskukohase hinnaga. Kuigi tihti arvatakse, et kvaliteetne looduskosmeetika peab olema kallis, oleme veendunud vastupidises. Kvaliteetsed ilu- ja hooldustooted peaksid olema taskukohase hinnaga ja kättesaadavad võimalikult paljudele – Dzintars on selle tõestuseks,» ütles H.A Briegeri juht Anastasija Udalova.

Dubulti sarja kuuluvad tooted, mis kaitsevad nahka väliste mõjude eest, nagu päike, tuul ja külm õhk. Tūja sarja tooted on mõeldud eriti tundliku naha hooldamiseks. Dzintari süvatoitev ja taastav tootesari hoiab naha elastsena ja toonuses. Kolka niisutav tootesari aitab taastada ja säilitada naha loomuliku niiskustaseme. Nīca toitva ja niisutava toimega universaalne kreem sobib nii kuivale kui ka normaalsele nahale.

Läti tuntuimaid kaubamärke Dzintars tähendab läti keeles merevaiku. Uuenenud Dzintarsi tootesarjad said oma nimed Läti rannakülade järgi: Kolka, Dubulti, Tūja, Nīca, Dzintari, Ziemupe jt. Dzintarsi valikus on üle 50 toote, sealhulgas huulepalsamid, käte- ja kehakreemid, šampoonid ja juuksepalsamid, dušigeelid, vedelseebid, päikesekreemid, hambapastad ja näonahka hooldav sari.

«Möödunud on aasta sellest, kui alustasime tööd Läti legendaarse kosmeetikabrändi Dzintarsiga. Võtsime eesmärgiks see enam kui 170-aastase ajalooga ettevõte taas üles ehitada, seda täiustada ning tuua tuttavad ja armastatud kosmeetikatooted uuesti klientideni. Kaheksa kuu eest jõudsid esimesed tooted Läti poodidesse ja nüüdseks oleme ka Eestis esindatud. Olen kindel, et meie tooted meeldivad looduskosmeetika austajatele,» lisas Udalova.