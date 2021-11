Utilitas tõstab detsembrist järsult soojuse hinda

Soojemate sügisilmade puhul sai Utilitas kogu vajamineva soojuse taastuvatest allikatest ja olmeprügist, aga tarbimise suurenemisel külmade ilmadega tuleb kasutusele võtta ka maagaas, mille hind on aasta algusest tõusnud kuus korda, eriti suured hinnakõikumised on olnud viimastel kuudel.

Viimase 12 aasta jooksul on Utilitas investeerinud üle 400 miljoni euro, et soojuse tootmisel minna üle taastuvkütustele ja vähendada sõltuvust äärmiselt kõikuva hinnaga imporditavatest kütustest. Kõikides Utilitase võrkudes tarbitavast soojusest toodetakse vähemalt kaks kolmandikku puiduhakkest ja olmeprügist.

Selleks et tulevikus vältida turul energiahindade šokki, on ettevõtte sõnul oluline jätkata investeerimist uutesse tootmisallikatesse. Imporditavate kütuste osakaalu vähendamiseks tuleb teha mahukaid investeeringuid. Utilitasel on plaanis luua uusi fossiilivabasid tootmisvõimsusi, et vähendada maagaasi osakaalu alla 5 protsendini aastasest kogutoodangust ja saavutada oma võrkude süsinikuneutraalsus hiljemalt aastaks 2030.