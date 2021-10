Pärloja: mida kallimad on korterid, seda väiksemad on toad

Hepsor on tegutsenud juba kümme aastat ja on siiani börsiinvestoriteta hakkama saanud, milleks on nüüd lisaraha tarvis?

Plaanime kaasata börsilt ca 10 miljonit eurot, et suurendada omakapitali ligi kaks korda. Omakapitali kaasamine on igal juhul kallis ja pole vahet, kas see raha tuleb pankadest või turult. Samas toimub projektide finantseerimine ikka etapiviisiliselt pankade rahaga. Suurema omakapitaliga on meil pankadelt hõlpsam laenuraha küsida. Meil jätkub portfellis juba praegu arendusi kuni 2026. aastani. Kaasatav raha läheb projektidesse, nagu Manufaktuuri kvartal Põhja-Tallinnas, Lasnamäele rajatava Tallinna Haigla naabruses ehitatavad korterid ning äriruumide ja korterite projektid Riias.