Vaktsiinid küll pakuvad lubatud kaitset, aga kahjuks vaid «keskmisele» inimesele, paljuks neid siis on. Ja sedagi täiskaitset vaid lühikeseks ajaks. Sealt edasi on praeguste vaktsiinide mõju sinna ellujäämist soodustava poole. See kõik polegi nii paha, sest pool muna on ikka rohkem kui tühi koor. Ja neis maades, kus vaktsineerimise tase on jõudnud maksimumi lähedale – üle 80 protsendi –, on vaktsiinide epidemioloogiline mõju ka hästi näha. Kui neis maades ka nakatumise arvud taas tõusevad, siis hospitaliseerimise ja suremise arvud jäävad kontrolli alla. Eesti oma ca 60-protsendise vaktsineeritusega on üsna ohtlik koht nõrgema tervisega inimestele.