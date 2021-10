Kaubanduskoda: inimesi tuleb rohkem motiveerida tööturule tulema

Riik soovib korrastada tööturuteenuste ja -toetuste pakkumise reegleid, eesmärgiga tagada tulevikus süsteemi suurem paindlikkus, et reageerida kiiresti tööturu muutustele ja sihtrühmade vajadustele.

Kaubanduskoda on viimasel ajal saanud üha rohkematelt ettevõtetelt tagasisidet juhtumistest, kus töötud ei ole nõus tööle minema, sest neile makstavad töötuhüvitised ei motiveeri kiiret tööle naasmist, seisab koja kodulehel avaldatud teates.

Kaubanduskoda nõustub väljatöötamiskavatsuses väljatooduga, et pragune tööturuteenuste ja -toetuste süsteem on õigusaktide tasandil killustunud ja keeruline.

Kuid koja hinnangul ei jäta inimesed seetõttu abi saamiseks töötuskaasa poole pöördumata. Samuti ei jäta töötukassa nõustajad teenuseid inimestele tutvustamata põhjusel, et kehtiv õiguslik regulatsioon on keeruline.

Õigusliku regulatsiooni lihtsustamine ja süstematiseerimine võib mõnevõrra lihtsustada töötukassa nõustajate tööd ja muuta süsteemi inimeste jaoks arusaadavamaks, kuid muudatusega kaasnev positiivne sisuline mõju on koja hinnangul ilmselt marginaalne.

Seetõttu soovib koda, et kaalutakse põhjalikult, kui suur on plaanitava muudatusega kaasnev kasu ning kas see kaalub üles muudatusega kaasnevad võimalikud negatiivsed mõjud.