Berliini lennujaam (BER) on pankrotiohus

«See on meie jaoks väga kibe, et me vajame rohkem raha BER-i jaoks,» ütles Massenbach, kes sai tegevjuhiks mullu 1. oktoobril. «Plaan B-d ei ole.»

Lennujaama kohta on öeldud, et sellel on needus, kuna pärast avamist on seda korduvalt tabanud tehnilised probleemid ja korruptsioonisüüdistused. BER on seni maksma läinud kuus miljardit eurot ehk algselt kavandatust kolm korda rohkem.