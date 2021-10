Novoloto kaotas mullu käivet ja kahandas kahjumit

Tänavu on Novoloto põhieesmärk suurendada Fenix Casino ja Fenix Bet kliendibaasi, käivet ja turuosa. Selleks keskendub firma muu hulgas tegevustele, mis on suunatud Fenix kaubamärgi tuntuse kasvatamisele läbi erinevate turundusprojektide.

1996. aastal asutatud OÜ Novoloto põhitegevuseks on hasartmängude korraldamine Fenix Casino kaubamärgi all. Ettevõtte teiseks tegevusalaks on baarikaupade müük. Kasiinofirma emafirma on Läti Admiralu klubs SIA, mis kuulub omakorda Austria Novomatic AG kontserni.