Swedbank hoiatab rohepöörde sildi all tehtava rohepesu eest

Swedbanki jätkusuutlikkuse valdkonnajuhi Maris Riimi sõnul tuleb roheliste teenuste arendamisel ja valimisel olla tähelepanelik, et väline pilt ei oleks rohelisem kui selle tegelik sisu ning ettevõtte eesmärk oleks päriselt negatiivsete keskkonnamõjude vähendamine.

Selle suve lõpul viidi Swedbanki tellimusel läbi küsitlus, kus uuriti inimeste teadlikkust ja eelistusi jätkusuutlikkuse teemadel, teatas pank. Eraldi sihtrühmana vaadeldi uuringus jätkusuutlikkuse teerajajaid, keda oli 13 protsenti vastanutest. Valdavalt on tegu alla 34-aastaste kõrgharidusega inimestega, kes on valmis esimesena võtma kasutusele uusi ideid, teenuseid ja tehnoloogiaid.

Uuringus küsitletud teerajajate sihtrühmast 78 protsenti leidsid, et keskkonnateemad ja tuleviku heaks muutuste ellu viimine peaksid olema tänapäeva ettevõttes kesksel kohal.

«Täna peab keskmine eestlane ettevõtet jätkusuutlikuks, kui ettevõte tegeleb oma keskkonnajalajälje ja ressursside kulutamise vähendamisega. Oluliseks peetakse ka ettevõttesisest sotsiaalset vastutust, taastuvenergia kasutamist ja ärieetikast kinnipidamist,» märkis Riim.

Tema sõnul peab teerajajate sihtrühm ettevõtet jätkusuutlikuks, kui ta võtab vastutuse oma toodete ja teenuste keskkonna- ja sotsiaalse mõju eest ning panustab ka ühiskonnas laiemalt sotsiaalselt oluliste probleemide lahendamisse. Samuti peab see teerajaja teistest olulisemaks, et ettevõtte reklaam ei kutsuks üles liigselt tarbima.

«Leian, et kuigi üldises plaanis on rohepööre vaikselt igasse ettevõttesse sisse pugemas, peaksid nad siiski juba täna pöörama veelgi enam tähelepanu sellele, mida nad keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid silmas pidades eri tasanditel saaksid ära teha. Üks asi on oma enda tegevuse otsene mõju, teine aga mõju läbi oma toodete, teenuste ja valitud partnerite kaudu,» tõdes ta.

Läbi viidud uuringu järgi viivad teerajajad end jätkusuutlikkuse teemadega sügavuti kurssi ning pööravad asjakohasele infole rohkem tähelepanu: kui pooled kõikidest uuringule vastanutest usuvad tavaliselt ettevõtete keskkonnaalaseid väiteid ilma fakte kontrollimata, siis teerajajate puhul kehtib see vaid 24 protsendi kohta. Seega on nad tarbijatena palju tähelepanelikumad võimaliku rohepesu ohu osas.

«Paraku ei saa märkimata jätta ka seda, et muu hulgas osutavad Swedbanki uuringu tulemused lünkadele üldsuse teadlikkusest jätkusuutlikkuse teemadel. Kuigi väga suur osa uuringule vastanutest väitis, et nad on jätkusuutlikkuse mõistest kuulnud, oli neil selle tähenduse oma sõnadega kirjeldamiseks vaid väga üldsõnaline arusaam,» nentis Riim.

Tema hinnangul on see hetkel jätkusuutlikkuse valdkonnas üks põhiprobleem ꟷ oleme küll juba teadlikud, et tegu on olulise teemaga, aga mida see päriselt tähendab ja kuidas seda päriselt oma ellu rakendada, jääb veel arusaamatuks. Riimi sõnul on vaja selgemaid eesmärke ja lahendusi, nii riigi, ettevõtete kui ka üksikisiku tasandil.

«Aga me ei saa ootama jääda, et keegi meile selle info koju kätte tooks. Peame igaüks nende lahenduste otsimise nimel vaeva nägema ja koostööd tegema. Eriti suur roll on siin ettevõtetel, kes tegutseksid targalt ja pakuksid kestlikemaid lahendusi, mida tarbijani viia,» toonitas ta.

«Selge on see, et tegemist on muutuste juhtimisega ja see võtab aega, aga kui liigume kõik koos ühes suunas, näeme ühel hetkel ka rohepöörde võlusid, mitte vaid valusid. Tarbija saab oma eluviisi kestlikumaks muuta siis, kui tal on selleks sobilik keskkond ja tooted-teenused. Ettevõtete ja riigi ülesandeks on need lahendused välja mõelda,» lisas Riim.