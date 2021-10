Grossi poeketi laienemisplaanid: Lihula võib saada uue toidupoe

OG Elektra juhatuse liige Rita Uukkivi kirjutas, et ettevõte on huvitatud laienemisest Lääneranna valda, täpsemalt Lihula linna. Uukkivi küsis, kas kohalik omavalitsus oleks sellest huvitatud ja kas Lihulas leiduks sobiv kinnistu.

Lihulas on praegu kolm toidupoodi - Coopi toidupood, Meie toidukaupade pood ja pisike erapood Kõhurõõm. Grossi toidukaupadel on Eestis üle 70 poe, Pärnumaal Pärnu-Jaagupis ja Vändras. Läänemaal pole ühtegi Grossi poodi, kuid kauplusekett on teatanud kavatsusest avada pood Pärnus esimesel võimalusel. Samuti soovib Grossi poekett laieneda Antslasse.