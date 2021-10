Airbusi lennuk lendas esmakordselt ainult vana toiduõli jõul

Jätkusuutlikku lennukikütust (SAF) toodetakse praegu peamiselt biomassist ja ka näiteks kasutamata taime- ja toiduõlist. Selliste biokütuste eesmärk on vähendada märkimisväärselt CO2 heitkoguseid, kuid need on hetkel oluliselt kallimad kui tavapärane petrooleum. SAF-i tootmise mõtteid on lennutatud ka Eestis, kasutades selleks siinseid üleliigseid puidujäätmeid.