Muumimaania uus tase: tassi eest küsitakse oksjonil hullumeelset hinda

Rootsi oksjonikeskkonnas Tradera müüki pandud tass on 2006. aastal turule tulnud suvesarja Sukelumine prototüüp, kus on kasutatud Janssoni 1955. aasta koomiksiraamatu illustratsiooni. Tassi eest küsitakse 175 000 Rootsi krooni ehk 17 554 eurot.

Sarnane tass müüdi eelmisel aastal Soomes 12 005 euro eest. Tookord kirjutas Iltalehti, et selle kujundusega tassi said keraamikafirma Arabia töötajad kingituseks ning müüki see ei jõudnudki, sest Janssoni pärijad ei kiitnud motiivi heaks. Tassist valmistati 300 koopiat, kuid suurem osa neist hävitati ning väidetavalt on neist alles veel vaid 10.