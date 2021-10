Elektri homne hind langes kolmandiku võrra, aga on Soome omast üle kolme korra kallim

Odav on elekter öötundidel, kuid päevasel ajal on hind üle 80 euro.

Soomes on elekter homme aga meist enam kui kolm korda odavam: megavat-tunni keskmine hind on seal vaid 20,11 eurot. Võrdluseks, tänane hinnavahe Soomega on 2,7-kordne.