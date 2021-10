Omniva kasum langes aastaga 69 protsenti

Omniva juhatuse esimehe Mart Mägi sõnul kasvas üheksa kuu koduturu e-kaubanduse maht sedavõrd palju, et ettevõtte käive jätkas kasvamist hoolimata kolmandale kvartalile suurt mõju avaldanud rahvusvaheliste pakimahtude langusele.

«Euroopa Liidus 1. juulist jõustunud kolmandatest riikidest tellitud postipakkide käibemaksumuudatus tõi kaasa ligikaudu 40 protsendilise rahvusvaheliste pakimahtude vähenemise. Selle eest on positiivne, et Eesti ja Baltikumi e-kaubandus on seda tugevamini kasvanud,» ütles Mägi pressiteates.