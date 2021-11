Riik meelitab rahaga koduomanikke ahjuküttest loobuma

Suhteliselt pika kütteperioodi tõttu on kohtkütte piirkondades ahjude kütmisel väga suur mõju õhukvaliteedile ning selle kaudu inimeste tervisele. See tähendab, et saasteained, mis kohtküttest pärinevad avaldavad kohalikule elanikule märkimisväärset mõju. Peamised saasteained, mis sellistes piirkondades tervisele mõju avaldavad, on peenosakesed ja benso(a)püreen (BaP), ütles keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna peaspetsialist Pärtel Niitaru.